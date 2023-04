Jonathan Majors scaricato dalla Marvel dopo le accuse di violenza?

Nonostante la battaglia legale avviata lo scorso mese, la situazione di Jonathan Majors in merito alle accuse di violenza domestica sembra non volgere per il bene.

Secondo un nuovo aggiornamento offerto quest’oggi da Deadline, infatti, l’astro nascente di Hollywood Jonathan Majors sarebbe stato scaricato dalla Entertainment 360 (la sua agenzia), mentre la compagnia di PR The Lede Company sarebbe in attesa di capire come gestire l’annosa situazione. Ma non è tutto. Secondo alcune indiscrezioni (ancora non confermate), pare che i Marvel Studios starebbero pensando di riconsiderare la loro posizione in merito al ruolo di Kang che l’attore al momento ricopre nell’MCU.

Sarà nostra premura aggiornarvi con nuovi aggiornamenti…

Lo scorso 26 marzo l’attore Jonathan Majors è stato arrestato – e subito rilasciato – con l’accusa di violenza domestica ai danni di una donna a New York. Da subito i legali della star hollywoodiana hanno promesso dura battaglia in tribunale per provare l’innocenza del proprio assistito. Nonostante gli sforzi profusi fino ad oggi, pare che l’ombra negativa di questa accusa si stia addensando sulla carriera in ascesa di Majors. A tal proposito, va ricordato che l’attore è Kang nell’MCU, ma anche uno dei protagonisti del successo mondiale Creed III, con tanti altri progetti in agenda che, a questo punto, potrebbero non vedere mai la luce.