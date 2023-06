Il celebre attore Alan Arkin è morto all’età di 89 anni

Hollywood quest’oggi ha perso una delle sue stelle più luminose, è morto infatti l’attore Alan Arkin, premio Oscar per Little Miss Sunshine.

Alan Arkin aveva 89 anni, ed i suoi figli Adam, Matthew e Anthony lo hanno voluto ricordare con questo messaggio d’affetto riportato in rete dal The Hollywood Reporter: “Nostro padre era un talento della natura unico, sia come artista che come uomo. Un marito amorevole, così come un padre, un nonno e bisnonno. Era adorato e mancherà tantissimo.”

Nativo di Brooklyn, Alan Arkin prima di arrivare al cinema ha avuto modo di affinare la sua grande classe recitativa in teatro, vincendo tra l’altro un Tony Awards nel 1963 con Enter Laughing. La sua carriera cinematografica è stata costellata di successi, riconoscimenti ed una varietà di personaggi incredibile. Oltre al già citato premio Oscar ottenuto nel 2006 per la sua interpretazione in Little Miss Sunshine, Arkin ha riuscito a portare a casa tre nomination, ovvero per Arrivano i russi, arrivano i russi! nel 1966, per The Heart Is a Lonely Hunter nel 1968 e per Argo (qui come produttore) nel 2012.

La sua ultima apparizione sul grande schermo è datata 2020 con Spenser Confidential di Peter Berg, recitando l’anno prima aveva chiuso con la tv recitando in Il Metodo Kominsky.