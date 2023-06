I teaser trailer di The Moon, film di fantascienza coreano

CJ Entertainment ha da poco diffuso i primi teaser trailer e i poster di The Moon, il nuovo film di fantascienza coreano che sembra ispirarsi a “The Martian di Ridley Scott” e all’odissea vissuta dagli astronauti americani nella missione “Apollo 13“.

The Moon è ambientato nel 2030, in un futuro abbastanza prossimo, e segue le vicende dell’astronauta coreano Hwang Seon-woo (Do Kyung-soo). Hwang, a causa di un incidente, rimane da solo sulla superficie del nostro satellite. Kim Jae-guk (Sol Kyung-gu), l’ex capo del centro spaziale, deve cercare in tutti i modi di salvarlo.

I Teaser Trailer

THE MOON

Il film è stato scritto e diretto dal regista coreano Yong-hwa Kim, noto anche per aver creato il popolare videogioco LittleBigPlanet. Nel cast troviamo Do Kyung-soo nei panni del protagonista, artista noto anche quale componente della boy band K-pop EXO. Inoltre spazio per Sul Kyung-gu, Kim Hee-ae, Jo Han-chul e Park Byung Eun.

The Moon uscirà nei cinema coreani a partire dal 2 agosto 2023, non si conoscono altre date relative alla sua diffusione anche in altri paesi.

I Poster