La quarta – ed ultima – stagione della serie di successo Jack Ryan è finalmente approdata sul catalogo di Prime Video.

Con i primi due episodi già online, Amazon ha diffuso un gustoso assaggio dall’ultima tornata di una serie che tornerà nel prossimo futuro attraverso la realizzazione di uno spin-off incentrato su Domingo Chavez, personaggio interpretato da Michael Pena, che sarà introdotto in quest’ultima stagione.

Nei nuovi episodi Jack Ryan dovrà scavare a fondo nella CIA per fermare la corruzione che dilaga al suo interno, allo stesso momento però una nuova minaccia dall’esterno inizia a creare non pochi problemi. Qui di seguito lo sneak peek:

JACK RYAN

La serie Jack Ryan è stata sviluppata da Carlton Cuse e dallo sceneggiatore Graham Roland, in collaborazione con Platinum Dunes, Skydance Media e Paramount TV. Nel ruolo di showrunner Paul Schreuring. Nel cast John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel, Michale Pena nei panni di Domingo Chavez. La messa in onda dell’ultima stagione è attesa per il 30 giugno 2023.

Produttori esecutivi della serie sono Andrew Form, Brad Fuller, Michael Bay, John Krasinski e Allyson Seeger, a cui si affiancano Carlton Cuse e Graham Roland, responsabili di aver adattato la serie per la TV. Inoltre si annoverano tra i produttori esecutivi della seconda stagione anche Andrew Bernstein, Vince Calandra, David Graziano, Tom Clancy, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross, Mace Neufeld, Lindsey Springer, Dennie Gordon e Phil Abraham.