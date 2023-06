L’intervista al cast di Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Nei giorni scorsi abbiamo partecipato alla conferenza stampa di presentazione dl Indiana Jones e il Quadrante del Destino avvenuta in occasione del Taormina Film Fest.

Presenti all’evento tre membri del cast, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. Quello che segue è il nostro resoconto relativo alle risposte più interessanti offerte gentilmente dai tre interpreti. Ricordiamo che Indiana Jones e il Quadrante del Destino è attualmente programmato nelle sale italiane.

Come avete integrato tutti i vostri personaggi sul set?

Ford ha risposto

“Avevamo una sceneggiatura scritta particolarmente bene dalla quale partire il nostro personaggio, la sceneggiatura mi è piaciuta molto e il rapporto tra i personaggi è stato particolarmente elaborato. I rapporti tra i personaggi erano chiari e non è stato necessario provare molto, anche grazie al lavoro svolto dal regista James Mangold.”

Mentre il punto di vista di Phoebe Waller-Bridge è

“L’ottima sceneggiatura mi ha permesso di entrare subito nel personaggio, il mio obiettivo era quello di rendere la vita di Indy la più miserevole possibile. Normalmente bisogna parlare tanto con gli altri attori del set per capire i rapporti tra i personaggi ma non è stato necessario in quanto l’alchimia era già presente nella sceneggiatura e tutto è stato molto più semplice. Anche grazie al regista, l’energia sul set era fantastica e l’abbiamo tutti raccolta ed assorbita.”

Ford ha poi risposto alla domanda sulla trasformazione di Indiana Jones da eroe di azione a personaggio ricco e carico di emozioni:

“Ci sono più emozioni. Ci sono questi rapporti da esprimere con una trama complicata. C’è un rapporto di stima platonica con Helena, la delusione come padrino che ho causato in lei nei miei confronti. Questo è l’elemento emotivo della storia, associato anche al fatto che è l’ultimo film con questo protagonista. Ero un uomo giovane 42 anni fa, e per alcune scene del film hanno usato tantissime immagini di me che hanno permesso di far combaciare le mie espressioni giovanili per ricreare questo Indy da giovane, un archeologo attivo e possente. Si arriva, poi, nel 1969 e si ha un personaggio vecchio e con problemi differenti, nei rapporti familiari, con la pensione alle porte, ed inizia la storia.“

A Mads Mikkelsen, chiaramente, è arrivata la classica domanda relativa al suo cattivo:

“Devi trovare il tuo nazista dentro di te e questo funziona bene nei film di Indy. Spesso devi capire quello che è il quadro di posizionamento storico culturale dei film su Indiana Jones. Devi capire in che tipo di film ti trovi e quando comprendi il lavoro che hanno fatto in questi ultimi 40 anni riesci finalmente a calarti nel personaggio. Per quello che riguarda il lavoro su me stesso cerco di far si che i cattivi diventino gli eroi del proprio mondo, perché non è che uno si sveglia la mattina e dice ok divento il cattivo”

Sul futuro del personaggio di Helena, magari attraverso un ipotetico spin-off, la Phoebe ha risposto quanto segue:

“Per quanto ne sia lusingata, non è un qualcosa che possa decidere io. Indiana Jones è stato caratterizzato in maniera fenomenale da Harrison in questi anni, ed è un personaggio che vivrà per sempre nei nostri cuori, ed è giusto così”

Un’ultima riflessione l’ha lasciata Harrison Ford:

“Io interpreto un archeologo, non un eroe. non c’è modo di interpretare un eroe in modo convincente. ho sempre voluto che il pubblico fosse in simbiosi con il personaggio, con le sue paure, con le sue emozioni. l’aspetto cinetico mi ha sempre poco appassionato. mi è piaciuto rappresentarlo nell’arco della sua intera vita. dal vigore giovanile fino al tramonto e ringrazio di averlo potuto fare”

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

Il film è diretto da James Mangold e sceneggiato dallo stesso regista insieme a Jonathan Kasdan. Fungono da produttori Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, già autore di tutte le musiche delle avventure di Indiana Jones.

Nel cast, oltre a Harrison Ford che veste per la quinta volta i panni di Indiana Jones, troviamo Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).