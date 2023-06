La serie From ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione

Il colosso MGM+ ha annunciato di aver rinnovato per una terza stagione la serie drammatica di fantascienza From.

Creata da John Griffin e Jeff Pinkner (Lost), il cui nome funge anche da showrunner, la serie From tornerà su MGM+ (precedentemente nota come Epix) per una terza stagione, a confermarlo Deadline. Il rinnovo è arrivato a seguito degli ottimi risultati di audience ottenuti nel corso della seconda stagione. Ecco le parole di Michael Wright (CEO di MGM+) a riguardo:

“Le prime due stagioni di From hanno affascinato la critica e i fan terrorizzati, i quali hanno formato una fiorente comunità online che sta cercando di mettere insieme i pezzi settimana dopo settimana mentre i segreti della città da incubo, e forse oltre, vengono lentamente svelati. Non vediamo l’ora che i fan vedano le sorprese della terza stagione, che promette più paure e misteri, ma anche più risposte”.

FROM

La serie è una coproduzione tra MGM+ Studios e la divisione televisiva di Amazon con sceneggiature pan-inglesi. Altri produttori esecutivi includono Josh Appelbaum, André Nemec e Scott Rosenberg di Midnight Radio, Anthony e Joe Russo e Mike Larocca di AGBO e Lindsay Dunn. La serie è stata creata da John Griffin e Jeff Pinkner, il cui nome è legato al ruolo di showrunner.

Il cast include Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Elizabeth Moy, Avery Konrad e Scott McCord (East of Middle West ).

TRAMA: From porta in scena il mistero di una città americana che intrappola tutti coloro che vi entrano. Mentre i riluttanti residenti combattono per mantenere un senso di normalità e cercano una via d’uscita, devono anche sopravvivere alle minacce della foresta circostante, comprese le terrificanti creature che escono quando il sole tramonta.