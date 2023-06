Box Office Italia, Indiana Jones e il Quadrante del Destino subito primo

Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha esordito subito in testa nel Box Office Italia nel giorno del suo opening day, la vittoria nel weekend è pertanto certa.

Secondo i dati offerti da Cinetel, il quinto capitolo della celebre saga Indiana Jones ha esordito mercoledì con un incasso stimato di 373 mila euro nelle circa 400 sale in cui era programmato. Sarà importante capire la tenuta del film nei prossimi giorni.

In seconda posizione il film d’animazione Elemental ha tenuto discretamente il passare dei giorni, ed ha piazzato un nuovo incasso da 202 mila euro, per un totale di 2.33 milioni. Il cinecomic The Flash, invece, sta dimostrando enorme difficoltà, con una tenuta alquanto disastrosa, ed un incasso ieri di 48 mila euro in terza posizione (totale 2.20 milioni).

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

Il film è diretto da James Mangold e sceneggiato dallo stesso regista insieme a Jonathan Kasdan. Fungono da produttori Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, già autore di tutte le musiche delle avventure di Indiana Jones.

Nel cast, oltre a Harrison Ford che veste per la quinta volta i panni di Indiana Jones, troviamo Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).