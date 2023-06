I Mercenari 4: il trailer italiano e la trama del film

Vertice 360 ha diffuso in rete il trailer italiano di I Merc4nari, il titolo scelto per I Mercenari 4, ennesimo capitolo della saga action The Expendables.

Il film arriverà nelle sale italiane a partire dal 21 settembre, in linea con la release USA, e presenterà un nuovo team fatto da vecchie conoscenze e nuove leve estremamente agguerrite, tra cui 50 Cent, Megan Fox e Andy Garcia, con un villain interpretato da Iko Uwais, attore famoso per l’action movie “The Raid“.

Vertice 360 ha anche diffuso la sinossi ufficiale che recita: “Il veterano mercenario Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra stellare, composta dagli uomini più tosti (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox…), affrontano una nuova sfida, in una trama fitta di azione. Per superarla ed avere successo, devono ricorrere al loro ingegno, all’esperienza e alla forza bruta che li caratterizza.”

I Mercenari 4 è stato diretto da Scott Waugh. Nel cast spazio per Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Randy Couture, Andy Garcia, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio e Levy Tran. Il film sarà distribuito nelle sale USA dal 22 settembre 2023. In Italia dal 21 settembre.