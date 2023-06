Il nuovo trailer di Dune: Parte Due è finalmente online

Warner Bros ha pubblico quest’oggi il nuovo trailer di Dune: Parte Due, la seconda parte dell’epopea cinematografica realizzata da Denis Villeneuve.

Diversamente dal lancio del primo trailer, annunciato attraverso una serie di annunci social, questa volta lo studios ha optato per una sorta di operazione sorpresa. Ricordiamo che l’uscita cinematografica in Italia è fissata per il 1° novembre 2023, due giorni prima la release USA (3 novembre).

DUNE: PARTE DUE

L’epopea sul grande schermo continua l’adattamento dell’acclamato bestseller di Frank Herbert DUNE con il ritorno di stelle del cinema come: il candidato all’Oscar, Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), il vincitore dell’Oscar Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi”, “Being the Ricardos”), il candidato all’Oscar Josh Brolin (“Cena con delitto: Knives Out”, “Army of the Dead”), Stellan Skarsgård (“Mamma Mia!”, “Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista (“Guardiani della galassia”, “Thor: Love and Thunder”), la candidata all’Oscar Charlotte Rampling (“45 anni”, “Assassin’s Creed”) e Stephen McKinley Henderson (“Barriere”, “Lady Bird”). Accanto a loro troveremo Austin Butler nei panni di Feyd Rautha, Christopher Walken in quelli dell’Imperatore, Florence Pugh, Léa Seydoux, Tim Blake Nelson e Souheila Yacoub. La regia è di Denis Villeneuve. Al Cinema dal 3 novembre 2023.

TRAMA: Questo seguito esplora il viaggio leggendario di Paul Atreides che assieme a Chani ai Fremen si mette sul piede di guerra contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovendo scegliere tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo noto, intraprende unimpres per impedire un futuro terribile che solo lui può prevedere.