Il trailer di Empire V, il controverso horror sci-fi russo

Da poco online il trailer e il poster di Empire V, il film horror dai forti connotati sci-fi bandito in patria per la sua feroce critica nei confronti della società russa.

Empire V, diretto da Victor Ginzburg, è basato su un romanzo satirico del 2006 di Victor Pelevin e segue le vicende di un diciannovenne di Mosca, questa la sinossi:

Ambientato nella moderna Mosca, il nuovo film di Victor Ginzburg “Empire V” è sia una storia d’amore tra vampiri che una satira nera come la pece della Russia contemporanea e della sua élite al potere. È anche un ritratto sensuale e politicamente carico di un mondo non così lontano dall’Occidente. Basato sul romanzo di Victor Pelevin, “Empire V” traccia il percorso di un giovane uomo medio sfidato da un dono faustiano di potere e conoscenza quando viene inserito in una super razza d’élite di vampiri. Ma questi vampiri non hanno bisogno di sangue per sopravvivere. Invece si nutrono del misterioso Bablos, una super droga munta in quantità minime dall’umanità, ma in un modo molto più fondamentale e brutale. Ora conosciuto come Rama II, il nostro giovane eroe inizia a mettere in discussione il suo nuovo status e si confida con una misteriosa compagna iniziata, la bella Hera. Quando la giovane coppia infrange una regola cardinale innamorandosi l’uno dell’altra, il loro nuovo mondo si rivolta contro di loro.

La distribuzione del film, che sarà presentato in anteprima al Fantasia Fest di Montreal durante il mese di luglio, era prevista per mezzo della Sony nel primo trimestre dello scorso anno ma il Governo Russo, per motivazioni facilmente intuibili, ha di fatto vietato la sua uscita.

Il Trailer

EMPIRE V

Empire V, diretto da Victor Ginzburg e sceneggiato dallo stesso regista insieme a Viktor Pelevin, è stato prodotto dall’americana Heartland Films e dalla russa Kvadrat Film Company. Fungono da produttori esecutivi Andrey Trubitsyn, Maria Kapralova, Alexei Tylevich e James Steele. Nel cast trovano spazio Igor Zhizhikin, Vladimir Epifantsev, Fedor Bondarchuk e il popolare rapper russo Oxxymiron.

Ancora non si hanno notizie della distribuzione di Empire V nella sale cinematografiche dei vari paesi , ma siamo quasi certi che il film possa avere un enorme risalto e, pertanto, una capillare diffusione.

Il Poster