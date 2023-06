Box Office USA: Indiana Jones 5 vola con anteprime da 7.2 milioni

L’esordio al botteghino americano di Indiana Jones 5 potrebbe non passare inosservato, a confermalo gli ottimi dati di incasso delle anteprime.

Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha incassato 7.2 milioni di dollari durante le classiche anteprime del giovedì, un risultato in linea con quello centrato di recente da Fast X (7.5 milioni) e Black Adam (7.6 milioni), e addirittura superiore di No Time to Die (6.3 milioni), giusto per fare due confronti.

Dati alla mano, l’esordio del quinto capitolo della saga Indiana Jones potrebbe esordire nel Box Office USA con una cifra stimata compresa tra i 60 ed i 65 milioni di dollari, se non di più. Se le stime dovessero essere confermate, pertanto, si tratterebbe del secondo miglior esordio della saga dopo il tanto criticato Il Teschio di Cristallo (100.1 milioni).

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

Il film è diretto da James Mangold e sceneggiato dallo stesso regista insieme a Jonathan Kasdan. Fungono da produttori Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, già autore di tutte le musiche delle avventure di Indiana Jones.

Nel cast, oltre a Harrison Ford che veste per la quinta volta i panni di Indiana Jones, troviamo Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).