Ant-Man and the Wasp: Quantumania guida il Box Office USA nel Presidents Day

Il cinecomic Ant-Man and the Wasp: Quantumania si è imposto facilmente nel Box Office USA durante l’annuale festività del Presidents Day.

Contrariamente alle previsioni ottenute nella giornata di domenica, il nuovo cinecomic Marvel Studios ha dominato il botteghino USA superando di fatto le stime pre-weekend. Secondo i dati riportati da BoxOfficeMojo, infatti, il terzo Ant-Man ha raccolto 14.5 milioni di dollari durante il Presidents Day, portando il totale in quattro giorni a quota 120 milioni.

La tenuta ottima per tutto il weekend d’esordio di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è da considerare sorprendente, anche solo per il semplice fatto che la critica statunitense si è espressa in maniera non lusinghiera nei giorni scorsi (ricordiamo il punteggio 48% su RottenTomatoes), pertanto è lecito pensare che il film di Peyton Reed possa comunque percorrere un percorso importante anche durante le prossime settimane.

A questo indirizzo è possibile rileggere la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.