La Fortezza della Solitudine nel poster di Superman & Lois 3

L’emittente The CW ha condiviso con la rete un nuovo poster dalla terza stagione di Superman & Lois, la fortunata serie tv ambientata nel DC Universe.

Come è possibile notare dall’immagine in fondo alla pagina, il poster mette al centro dell’attenzione i protagonisti della serie mentre sorvolano la Fortezza della Solitudine, sullo sfondo si intravedono due figure maschili, presumibilmente i due figli.

A questo nostro indirizzo, invece, è possibile riapprezzare il nuovo trailer della terza stagione.

SUPERMAN & LOIS

Lo show è stato prodotto da Greg Berlanti, Sarash Schechter e Geoff Johns. Nasce come spin-off della serie tv Supergirl. NEL CAST Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch hanno rivestito i ruoli dei protagonisti, accompagnati nel corso delle due precedenti stagioni da attori quali Jordan Elsass, Alexander Garfin, Emmanuelle Chriqui, Dylan Walsh, Erik Valdez, Kyle Cushing, Wolé Parks, Inde Navarrette, Sarah Cushing, Angus Macfadyen. La terza stagione andrà in onda su The CW a partire dal 14 marzo 2023.

I nuovi episodi – non è dato sapere al momento se saranno gli ultimi – saranno disponibile su The CW a partire dal prossimo 14 marzo, e vedranno i due protagonisti alle prese con una nuova gravidanza, per poi seguire la corsa contro il tempo di Clark Kent/Superman per ritrovare la sua amata “Lois Lane” scomparsa misteriosamente.

IL NUOVO POSTER