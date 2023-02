Primi dettagli dalla trama di Hellboy: The Crooked Man

La sorpresa è oramai svelata, l’antieroe Hellboy tornerà presto al cinema grazie al nuovo film diretto da Brian Taylor.

Intervistato da Collider, il regista ha voluto anticipare quello che sarà il torno del suo film, ma anche le influenze creative a cui esso dovrà rispondere. In maniera particolare Taylor ha raccontato di essere affascinato dalla run intitolata “L’uomo deforme” in cui un giovanissimo Hellboy vaga per gli angoli più oscuri della Terra in cerca di mostruosità da sconfiggere.

UN ESTRATTO DELLE PAROLE DI BRIAN TAYLOR

[…] Alcuni dei fumetti che Mike Mignola realizzava a quel tempo avevano un feeling profondamente differente. Più asciutti e cattivi, spaventosi folk horror. Un Hellboy più giovane che vagava negli angoli più oscuri della Terra. Un investigatore del paranormale, uno stalker notturno. “L’uomo deforme”, in particolare, è iconico, scritto da Mike e disegnato da un’altra leggenda come Richard Corben. Ambientato verso la fine degli anni ’50. La mia versione preferita del personaggio. È questo che mi attira, poter esplorare una fase che consente un vero e proprio reset e far vedere un Hellboy che ancora non abbiamo visto al cinema.

Sul rating, invece, Taylor ha voluto rassicurare i fan di questa specifica run fumettistica, e lo ha fatto confermando che di comune accordo lui e Millennium Media opteranno per una sorta di horror “R Rated“, ossia per un restringente “Vietato ai Minori“. Sulle riprese del film, si partirà in Bulgaria dal mese di aprile.

HELLBOY: THE CROOKED MAN

Millennium Media produrrà il film, con il creatore dei fumetti originali “Mike Mignola” e Sean Golden che adatteranno la sceneggiatura. La regia è stata affidata a Brian Taylor, che molti ricorderanno in coppia con Mark Neveldine in film come Crank e Ghost Rider: Spirito di Vendetta. Le riprese partiranno ad aprile dalla Bulgaria. Nessun dettaglio sull’attore che interpreterà il protagonista.

