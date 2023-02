Sulla vittoria del Box Office Usa da parte di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non c’erano dubbi, pertanto la curiosità degli analisti era maggiormente rivolta all’entità dell’incasso.

BoxOfficePro questa sera ha riferito che il cinecomic Marvel ha portato a casa il weekend classico con un incasso di 104 milioni di dollari, ed una stima in quattro giorni (negli USA si festeggia il weekend del Presidents Day) di circa 118 milioni. Non un esordio eccelso, ma di certo nella fascia alta delle previsioni degli analisti.

Dati alla mano, quello di Ant-Man 3 rappresenta il terzo più weekend del Presidents Day di sempre dietro Black Panther (202 milioni) e Deadpool (132.4 milioni), ma anche il primo grande film evento del 2023 ad aver centrato un primo posto con oltre 100 milioni di incasso in tre giorni. Inoltre, va sottolineata la costante crescita degli incassi dei film della saga legata al più piccolo dei supereroi Marvel, una crescita passata dai 57.22 milioni di Ant-Man nel 2015 ai 75.81 milioni di Ant-Man and the Wasp nel 2018.

L’ultima considerazione va fatta in relazione al successo ottenuto da Ant-Man and the Wasp: Quantumania nonostante la pioggia di recensioni negative offerte dalla critica (questa la nostra recensione). A tal proposito è lecito pensare che, a prescindere di punteggi negativi su RottenTomatoes (in questo solo il 48% della critica ha promosso il cinecomic), i film Marvel Studios hanno il potere di ottenere risultati straordinari al Box Office Usa, senza subire le conseguenze di certe negatività.

A livello internazionale, il film ha raccolto un incasso di 121.3 milioni su 43 mercati, per un totale Worldwide di 225.3 milioni. I mercati più proliferi sono stati quello cinese (19.2 milioni) e quello britannico (10.9 milioni).

Avatar: La via dell’acqua ha incassato altri 6.11 milioni di dollari in seconda posizione, per un totale di 657.07 milioni, oramai ad un passo dall’incasso ottenuto da Titanic (672 milioni) e Avengers: Infinity War (678.81 milioni). A livello globale il film di James Cameron ha raggiunto quota 2.244 miliardi di dollari. La terza piazza del podio del Box Office Usa, infine, è andata a Magic Mike – The Last Dance con 5.4 milioni di dollari, ed un totale giunto a quota 17.99 milioni.