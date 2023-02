Un Matrimonio Esplosivo: Recensione del film Prime Video

Un Matrimonio Esplosivo è una commedia romantica con Jennifer Lopez, disponibile su Prime Video. Questa è la nostra recensione.

Darcy (Jennifer Lopez), una donna di buona famiglia, è in procinto di sposarsi con Tom (Josh Duhamel), un giocatore di baseball ormai sul viale del tramonto. Tom, vuole stupire la moglie e i futuri suoceri. Decide quindi di affittare un’isola privata alle Filippine dove celebrare il matrimonio. Sopraffatti dall’invadenza dei propri genitori e con i nervi a fior di pelle, i due sposini arrivano a mettere in dubbio loro stessi, il tutto mentre una banda di pirati sbarca sull’isola e prende in ostaggio gli invitati.

Un Matrimonio Esplosivo è una divertente commedia per famiglie, diretta con garbo da Jason Moore, e condita da diverse situazioni divertenti, talvolta al limite dell’assurdo. Ben recitata dall’intero cast, il film poggia le proprie fondamenta su una Lopez in splendida forma ed un Duhamel a proprio agio in un ruolo comico.

Non è certamente un film che si ricorderà per la trama elaborata o per i colpi di scena – tra l’altro quei pochi presenti non spiccano per l’effetto sorpresa – ma il divertimento spensierato è parte integrante del risultato finale. A tal proposito Moore dirige con mestiere il duo di improbabili e sgangherati eroi, e lo fa con il solo obiettivo di divertire senza troppe pretese narrative.

Come nota a margine, nel cast di Un Matrimonio Esplosivo è presente una vecchia conoscenza del pubblico italiano appassionato di telenovelas, parliamo di Sônia Braga, qui nei panni dell’altezzosa e snob madre della sposa in forte opposizione all’esuberante consuocera portata sullo schermo da Jennifer Coolidge, nota per i suoi ruoli in 2 Broke Girls e American Pie. Special Guest Star un sempreverde Lenny Kravitz.

IN CONCLUSIONE

Un Matrimonio Esplosivo è un film da sfruttare, a nostro avviso, per quelle serate che si tende a passare con il telecomando in mano alla ricerca di qualcosa di “guardabile” senza rimaner delusi.