BAFTA Awards: Niente di nuovo sul fronte occidentale domina i premi 2023

Questa sera la British Academy of Film and Television Arts ha assegnato gli ambiti BAFTA Awards 2023, da molti considerati come gli Oscars britannici.

Presentata da Richard E. Grant, la cerimonia di premiazione dei BAFTA Awards ha visto trionfare con ben 7 premi, tra cui il Miglior Film e la Miglior Regia a Edward Berger, il film “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (All quiet on the western front). Ricordiamo che la pellicola ispirata dal terzo romanzo di Erich Maria Remarque aveva raccolto 14 candidature ai BAFTA Awards, 8 agli Oscars e tanti riconoscimenti internazionali, tanto da essere considerata uno dei frontrunners per la lunga notte degli Oscar 2023.

Tra gli altri film protagonisti della serata, Gli Spiriti dell’isola ha raccolto 4 premi così come il biopic Elvis.

BAFTA 2023: TUTTI I VINCITORI

BEST FILM

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT; Malte Grunert

LEADING ACTRESS

CATE BLANCHETT; Tár

LEADING ACTOR

AUSTIN BUTLER; Elvis

EE RISING STAR AWARD (voted for by the public)

EMMA MACKEY

MAKE UP & HAIR

ELVIS; Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulston, Shane Thomas

DIRECTOR

EDWARD BERGER; All Quiet on the Western Front

PRODUCTION DESIGN

BABYLON; Florencia Martin, Anthony Carlino

OUTSTANDING BRITISH FILM

THE BANSHEES OF INISHERIN; Martin McDonagh, Graham Broadbent, Pete Czernin

BRITISH SHORT ANIMATION

THE BOY, THE MOLE, THE FOX AND THE HORSE; Peter Baynton, Charlie Mackesy, Cara Speller, Hannah Minghella

BRITISH SHORT FILM

AN IRISH GOODBYE; Tom Berkeley, Ross White

COSTUME DESIGN

ELVIS; Catherine Martin

SOUND

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT; Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil, Markus Stemler

ORIGINAL SCORE

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT; Volker Bertelmann

DOCUMENTARY

NAVALNY; Daniel Roher, Diane Becker, Shane Boris, Melanie Miller, Odessa Rae

SPECIAL VISUAL EFFECTS

AVATAR: THE WAY OF WATER; Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri, Eric Saindon

ORIGINAL SCREENPLAY

THE BANSHEES OF INISHERIN; Martin McDonagh

ANIMATED FILM

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO; Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar, Alex Bulkley

OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER

AFTERSUN; Charlotte Wells (Writer/Director)

CINEMATOGRAPHY

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT; James Friend

EDITING

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE; Paul Rogers

CASTING

ELVIS; Nikki Barrett, Denise Chamian

FILM NOT IN THE ENGLISH LANGUAGE

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT; Edward Berger, Malte Grunert

SUPPORTING ACTOR

BARRY KEOGHAN; The Banshees of Inisherin

SUPPORTING ACTRESS

KERRY CONDON; The Banshees of Inisherin

ADAPTED SCREENPLAY

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT; Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell