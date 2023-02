A pochi giorni dalla messa in onda dei nuovi episodi di Outer Banks, il colosso dello streaming Netflix ha annunciato il rinnovo per una quarta stagione.

L’annuncio del rinnovo è arrivato questo sabato in occasione del Fan Event di Poguelandia a Huntington Beach, in California A questo indirizzo il trailer della terza stagione, come noto in arrivo su Netflix a partire dal 23 febbraio prossimo.

OUTER BANKS

La serie è stata creata – e prodotta – da Jonas e Josh Pate e Shannon Burke. NEL CAST Charles Esten (Nashville), Chase Stokes (Tell Me Your Secrets, Daytime Divas), Madelyn Cline (Boy Erased), Madison Bailey (Black Lightning), Jonathan Daviss (Age of Summer), Rudy Pankow (Solve), Austin North (I Didn’t Do It, All Night) e Drew Starkey (Love, Simon), Elizabeth Mitchell (Lost). La terza stagione su Netflix dal 23 febbraio. La quarta stagione è stata già confermata.

TRAMA SERIE: Gli Outer Banks sono una sottile striscia di sabbia che si estende per 160 km disegnando la costa del Carolina del Nord negli Stati Uniti d’America. Territorio paludoso che si affaccia sull’oceano Atlantico, è il territorio in cui si snodano le vicende fra in Kook (ricchi del posto) ed i Pogues (la manovalanza locale). In questo scenario si snodano le avventure di un gruppo di ragazzi: John B. (Chase Stokes), JJ (Rudy Pankow), Kie (Madison Bailey) e Pope (Jonathan Daviss). I quattro amici, tutti Pogue, si trovano coinvolti, loro malgrado in un crescendo di eventi che li porterà sulle tracce del famigerato tesoro disperso della Royal Merchant, un mercantile che trasportava un carico di lingotti inglesi e che era affondato di fronte alle Outer Banks 150 anni prima. John B., oltre al tesoro, spera di ritrovare anche il padre, scomparso in mare nove mesi prima ed anch’egli stregato dal vascello sommerso.