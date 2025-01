Un Anno di Cinema | I Migliori Film del 2024

Con il 2024 oramai alle sue battute finali, la nostra redazione ha stilato come di consuetudine la lista che racchiude i Migliori Film.

Quello che si appresta a chiudersi è stato un anno che ha riportato nell’ambiente un discreto entusiasmo dopo un lungo periodo fatto di crisi post-pandemica e difficoltà varie dovute agli oramai celeberrimi scioperi hollywoodiani. Nonostante l’industria cinematografica abbia ancora molta strada da percorrere prima di tornare ai grandi fasti, questo 2024 a nostro avviso può essere considerato molto probabilmente una sorta di “Ground Zero”, un punto fermo su cui basare i fondamenti di una nuova era di grande intrattenimento.

Il 2024 ha riportato le grandi masse al cinema anche grazie al ritorno in sala dei grandi blockbusters, e fa nulla se alcuni di questi non hanno raggiunto un livello di qualità tale da essere considerati soddisfacenti. A tal proposito, viene da citare Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero (la nostra recensione), Il Regno del Pianeta delle Scimmie (la nostra recensione), Furiosa: a Mad Max Saga (la nostra recensione) e Deadpool & Wolverine (la nostra recensione), film non perfetti dal punto di vista della critica ma assolutamente amati dal pubblico.

Ma il 2024 ha offerto anche alla storia del cinema anche nuovi cult di genere, viene da pensare a tal proposito a Dune: Parte Due (la nostra recensione), un kolossal dal grande budget che ha messo d’accordo davvero tutti, che tra l’altro si presenta come uno dei sicuri protagonisti ai prossimi Oscars. E questo senza nulla togliere a Beetlejuice Beetlejuice e Wicked (la nostra recensione), entrambi capaci di riportare ai fasti il genere fantasy, da anni assopito tra mancanza di idee e progetti solo potenzialmente grandi.

Per gli amanti del brivido, il genere horror in questo 2024 ha offerto una discreta quantità di titoli interessanti tra cui Longlegs, MaXXXine (la nostra recensione) ed il tanto chiaccherato Alien: Romulus, una pellicola che si è caricato sulle spalle il peso di un franchise “Alien” in attesa di tornare a spaventare il pubblico come in origine.

Il genere d’animazione ha regalato le solite emozioni positive anche in questo 2024 oramai giunto al termine, con menzione d’onore a film quali Inside Out 2 (da record al botteghino), Il Robot Selvaggio (un sicuro protagonista agli Oscars) e Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (un’ottima estensione dell’epopea cinematografica ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien).

Il 2024 è stato, infine, l’anno del grande cinema d’autore: Clint Eastwood, un giovane di appena 94 anni, ha dimostrato con Giurato Numero 2 (la nostra recensione) di essere ancora uno dei più grandi narratori del cinema moderno, una di quelle leggende il cui solo nome tra i titoli di testo scalda il cuore e vale il prezzo del biglietto. The Substance, poi, ha dimostrato come sia possibile offrire un film d’autore miscelando a dovere generi popolari quali l’horror e la fantascienza.

E l’Italia? Beh, il nostro cinema in questo 2024 non è stato di certo a guardare, ed il merito è stato di film di grande impatto emotivo quali Parthenope (la nostra recensione) e Vermiglio (tra i candidabili agli Oscars), ma anche del ritorno in grande stile degli storici cinepanettoni (Io e Te dobbiamo parlare e Cortina Express su tutti), film senza alcuna qualità particolare ma che portano in dote il potere di offrire un sorriso in sala col minimo sforzo.

Che anno è stato il 2024 in definitiva? Sicuramente un Buon Anno, proprio come quello che la redazione di Universal Movies augura a tutti voi lettori, un anno di grande passione, di felicità, e soprattutto di grande cinema.