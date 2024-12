Supergirl | Jason Momoa sarà Lobo nel film

Il divo di Hollywood Jason Momoa è stato scelto per interpretare l’antieroe Lobo nel cinecomic DC Supergirl: Woman of Tomorrow.

Dopo aver interpretato il ruolo di Aquaman nel vecchio universo condiviso targato DC, l’attore Jason Momoa ha ottenuto il ruolo dell’antieroe Lobo per uno dei prossimi capitoli del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, per l’appunto il cinecomic incentrato sulla giovane supereroina di Krypto. La notizia è stata confermata direttamente dall’attore attraverso un post-social su Instagram, e successivamente ripresa da Deadline. Nessun altro dettaglio sul film è stato rivelato.

Momoa ha sempre ammesso di essere molto interessato alla parte, ed in particolare ne ha parlato apertamente in occasione della nascita del nuovo DC Universe qualche tempo fa. Il personaggio, a quanto pare, prima di avere un film tutto suo (non è detto che lo avrà) vedrà la sua prima apparizione nella saga con Supergirl: Woman of Tomorrow.

Lobo è noto ai lettori dei fumetti DC Comics come un antieroe noto per la sua personalità violenta e irriverente, proveniente dal pianeta Czarnia; egli possiede una forza sovrumana, capacità rigenerative e un’invulnerabilità che lo rendono un avversario formidabile. Il personaggio è spesso raffigurato come un cacciatore di taglie che ama il caos e la distruzione.

Supergirl: Woman of Tomorrow | Note di Produzione

Supergirl: Woman of Tomorrow vedrà Craig Gillespie in cabina di regia, mentre Ana Nogueira sta adattando la sceneggiatura dalla serie di fumetti di Tom King del 2022. La protagonista, come oramai noto da tempo, sarà interpretata da Milly Alcock, giovanissima interprete di Rhaenyra Targaryen nella prima stagione di House of the Dragon. Nel cast anche Mathias Schoenaerts, Eve Ridley, Jason Momoa.

Il film al momento del suo annuncio venne descritto da James Gunn così: “Vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un bambino, e Supergirl, che è cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton e ha visto tutti quelli intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi venire sulla Terra quando era una ragazzina. Lei è molto più hardcore; non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.”