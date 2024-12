Superman | Emozioni e Potenza nel teaser trailer

Come da promessa, Warner Bros poco fa ha rilasciato in rete il primo potente teaser trailer di Superman, il film che aprirà il nuovo DC Universe.

Era stato annunciato, e preciso come un orologio svizzero è apparso in rete. Il primo sguardo al ritorno del noto supereroe in sala è come descritto nel titolo “Potente ed Emozionante“. Il trailer di Superman è di fatto accompagnato dal celebre tema musicale, ma anche dalla presenza di tanti altri protagonisti del DC Universe, tra cui Lex Luthor, Mr. Terrific, Hawkgirl, senza dimenticare il cane Krypto.

Superman sarà distribuito nelle sale italiane dal 10 luglio 2025.

Superman | Il Teaser Trailer

Superman | Note di Produzione

“Superman”, il primo film della DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo, a partire dalla prossima estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

Il film è prodotto da Peter Safran e Gunn – responsabili dei DC Studios – e diretto dallo stesso Gunn che dirige da una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Del film sono protagonisti David Corenswet (“Twisters”, “Hollywood”), nel duplice ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) come Lois Lane e Nicholas Hoult (la saga di “X-Men”, “Giurato numero 2”) nei panni di Lex Luthor. Nel film sono presenti anche Edi Gathegi (“For All Mankind”), Anthony Carrigan (“Barry”, “Gotham”), Nathan Fillion (la saga dei “Guardiani della galassia”, “The Suicide Squad”), Isabela Merced (“Alien Romulus”), Skyler Gisondo (“Licorice Pizza”, “Booksmart”), Sara Sampaio (“At Midnight”), María Gabriela de Faría (“The Moodys”), Wendell Pierce (“Selma”, il “Jack Ryan” di Tom Clancy), Alan Tudyk (“Andor”), Pruitt Taylor Vince (“Bird Box”) e Neva Howell (“Greedy People”).

Produttori esecutivi di “Superman” sono, Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre ai montatori Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”), Jason Ballantine (i film di “IT”, “The Flash”) e William Hoy (“The Batman”).

“Superman” arriva al cinema il 10 luglio 2025 distribuito da Warner Bros. Pictures.