Sono ufficialmente terminate le riprese del film che proseguirà l’iconica narrazione della serie tv Peaky Blinders.

L’annuncio della fine dei lavori sul set è arrivata quest’oggi attraverso il lancio in rete di una foto da parte del colosso dello streaming. L’immagine in questione mostra Cillian Murphy nei panni del gangster Thomas Shelby in compagnia di Barry Keoghan (The Batman), una delle new entries del cast che si è aggiunto al cast storico della serie tv.

Peaky Blinders | Foto dal Set del Film

Peaky Blinders | Note di Produzione

Il film nasce da un’idea di Steven Knight, il creatore della serie tv omonima, per dare una conclusione epica ad uno degli show televisivi più seguiti e premiati della storia hollywoodiana. La serie tv Peaky Blinders si è chiusa con la sesta stagione, andata in onda dal 27 febbraio 2024

Il film Peaky Blinders è stato ufficializzato da Netflix all’inizio del mese di giugno. La trama del film è al momento tenuta al segreto, ma il creatore della serie tv “Steven Knight” ha riferito che la collocazione temporale riguarderà la Seconda Guerra Mondiale, e che il film sarà una sorta di continuazione della serie tv.

Steven Knight, da creatore della serie, ha firmato la sceneggiatura, mentre Tom Harper (regista della prima stagione) dirigerà. Il premio Oscar Cillian Murphy, prossimo a far parte di 28 Anni Dopo, tornerà a vestire nel film i panni del gangster Thomas Shelby. Al cast storico della serie tv si sono aggiunti al momento Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham. Nel cast figurano anche Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck e Jay Lycurgo.