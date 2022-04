Animali Fantastici – I segreti di Silente ha continuato a tenere la testa del Box Office Italia anche nella giornata di venerdì, mentre Sonic 2 si è attestato in seconda posizione.

Come da previsione, il secondo giorno di programmazione di Animali Fantastici 3 ha sortito un calo fisiologico degli incassi rispetto ad un opening day importante (qui i dati). L’incasso ottenuto da Newt, Silente e company è stato 569 mila euro, ed ora il totale è balzato a quota 1.39 milioni in due giorni. Probabile che entro stasera, o al massimo domani, il parziale possa superare tranquillamente i 2 milioni.

Sonic 2 – Il Film ha raccolto venerdì un nuovo incasso da 119 mila euro, per un totale giunto oramai ad un passo dai 2 milioni (1.91 milioni). In terza posizione ancora spazio per Morbius con un nuovo incasso da 34 mila euro, ed un totale di 2.63 milioni.

Fonte: Cinetel

