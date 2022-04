Paramount Pictures ha diffuso in rete una nuova featurette italiana tratta da The Lost City, l’action-comedy diretta da Adam Nee e Aaron Nee.

La nuova featurette centra l’attenzione sul personaggio interpretato nel film da Daniel Radcliffe, celebre interprete del mago più famoso di Hollywood. Il film sarà distribuito nel prossimo weekend attraverso il marchio Eagle Pictures.

THE LOST CITY

Noto in precedenza come The Lost City of D, il film diretto da Adam Nee e Aaron Nee. Il film vedrà la stessa Sandra Bullock in cabina di produzione con la sua Fortis Films in collaborazione con la 3dot Productions, la Paramount Pictures, invece, si occuperà della distribuzione, che dovrebbe essere fissata al 15 aprile 2022 (in Italia dal prossimo marzo). L’idea originale del film è venuta da Seth Gordon, mentre la sceneggiatura sarà di Dana Fox (Cruella, How to Be Single), con Oren Uziel che ha scritto il trattamento originale. Nel cast, con la Bullock, Channing Tatum e l’ex Harry Potter, anche Da’Vine Joy Randolph, Oscar Nuñez, Patti Harrison e Bowen Yang. Al cinema dal 21 aprile 2022.

Trama: “Loretta Sage (Sandra Bullock), solitaria scrittrice di successo, ha trascorso la sua carriera scrivendo popolari romanzi d’amore e di avventure ambientati in luoghi esotici. Il protagonista dei suoi racconti è il bellissimo modello di copertina Alan (Channing Tatum), che nelle pagine di questi libri incarna l’eroe “Dash”. Mentre è in tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) convinto che lei possa condurlo al tesoro dell’antica città perduta, descritta così bene nel suo romanzo. Alan, spinto dalla voglia di dimostrare a tutti che può essere un eroe anche nella vita reale, si mette in viaggio per salvarla. Coinvolta in un’epica avventura nella giungla, l’improbabile coppia sarà costretta ad andare d’accordo per sopravvivere, ma soprattutto per trovare l’antico tesoro prima che sia perso per sempre.”