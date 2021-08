Alex Kurtzman alla guida del franchise Star Trek sino al 2026

Alex Kurtzman ha concluso un accordo con CBS Studios che lo legherà alla guida del franchise televisivo di Star Trek sino al 2026.

L’accordo, del valore stimato in circa 150 milioni di dollari, tra Alex Kurtzman, la sua casa di produzione Secret Hideout e CBS Studios da allo studio i diritti esclusivi sui progetti dell’azienda per tutte le piattaforme, incluso un adattamento in serie del racconto di Stephen King “The New York Times at Bargain Rates“, ma soprattutto conferma il produttore al timone del longevo franchise televisivo di quel fantastico Universo originariamente creato da Gene Roddenberry.

Ricordiamo che Alex Kurtzman ha contribuito alla rinascita cinematografica di Star Trek, inoltre grazie a Star Trek: Discovery ha rilanciato, inizialmente in compagnia di Bryan Fuller, anche la saga televisiva.

Attualmente sono in produzione e in itinere diversi progetti Trek: il 13 agosto debutterà sul servizio streaming di Amazon Prime la seconda stagione della serie animata Lower Decks, inoltre siamo in attesa della quarta stagione di Discovery, della seconda stagione di Picard, senza voler dimenticare l’attesissimo debutto di Strange New Worlds e della serie animata per bambini Prodigy, oltre all’annuncio dell’inizio della produzione dello Spin Off Sezione 31.

Fonte: Deadline