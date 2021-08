Abbiamo visto su Netflix la seconda stagione di Outer Banks, il teen drama di successo ideato da Jonas e Josh Pate. Questa è la recensione dei nuovi episodi.

Il cast della seconda stagione è pressochè invariato, salvo per poche aggiunte, tra le quali ci sono Elizabeth Mitchell, nei panni di Limbrey, e Carlacia Grant nel ruolo di Cleo. Avevamo lasciato Jonh B. (Chase Stokes) e Sarah (Madelyn Cline) miracolosamente salvi e su un mercantile diretto a Nassau, nelle Bahamas, proprio dove Ward padre di Sarah ha spedito l’oro. Tutti li credono morti e da qui iniziano le loro nuove peripezie in cerca sia di prove che scagionino Jonh B., sia del dell’immensa fortuna.

Se qualcuno poteva avere ancora delle riserve riguardo la buona qualità di Outer Banks, con la visione della seconda stagione queste sono state fugate, e questo a prescindere dal fatto che lo show di Jonas e Josh Pate rimane sostanzialmente inquadrato all’interno di uno schema narrativo destinato ad un determinato target di pubblico. Con i nuovi episodi, infatti, gli intrecci amorosi dei vari personaggi fanno solo da sfondo all’avventura, il ritmo narrativo è molto più serrato, con avvenimenti continui e colpi di scena che lasciano lo spettatore sempre con il fiato sospeso.

Colpisce positivamente lo spazio dato ad alcuni personaggi passati un po’ in sordina nella prima stagione. Pope e Kiara divengono quindi i nuovi protagonisti: si lasciano amare e coinvolgono il pubblico sia attraverso la loro storia come “coppia” che come singoli, entrambi difatti portano con loro un bagaglio familiare travagliato e complesso.

Discriminazione, emarginazione, e l’uso di droghe restano le tematiche preponderanti insieme alle problematiche storie familiari dei vari protagonisti, le quali creano i giusti pretesti per colpi di scena e momenti adrenalinici che forse erano mancati nella prima stagione. La fotografia resta impeccabile, si mantiene sui toni caldi e seppiati che colgono l’essenza dei luoghi. Il cast, nonostante l’età anagrafica, risulta amabile, ma soprattutto di qualità, i vari attori sono ancor più immersi nell’azione, e questo non può non essere un fattore positivo per la buona riuscita di Outer Banks.

Volendo trovare dei difetti ad una seconda stagione in netto miglioramento, segnaliamo la durata eccessivamente “prolissa” dei primi episodi, fattore che però non demolisce assolutamente una serie che nonostante le tematiche non del tutto nuove coinvolge lo spettatore e lo lascia con il fiato sospeso. Con l’ultimo episodio si chiude una stagione, ma anche se manca l’ufficialità apre ad una terza, con un inquadratura finale che ha lasciato tutti senza fiato.

La seconda stagione di Outer Banks è disponibile su Netflix.

Outer Banks (seconda stagione) Director: Jonas e Josh Pate Editor's Rating:

3