La distruzione è totale nel folle full trailer di Venom: La Furia di Carnage

Sony Pictures quest’oggi ha rilasciato il folle full trailer italiano di Venom: La Furia di Carnage, il secondo capitolo della saga incentrata sul celebre anti-eroe Marvel.

Nuove spettacolari sequenze, uno sguardo dettagliato al famoso villain Carnage, ma soprattutto maggior spazio al rapporto tra Venom e Eddie Brock, il nuovo trailer di Venom: La Furia di Carnage è questo ed altro ancora. Con il trailer, che trovate in fondo alla pagina, la Sony ha anche diffuso un nuovo poster. Lo studios non ha ancora fissato una data di uscita per il nostro paese.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dall’autunno 2021.

TRAMA: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michell, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.