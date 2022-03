Accompagnato da una campagna promozionale sontuosa, il cinecomic The Batman da oggi è finalmente approdate nelle sale italiane.

Il mercato cinematografico mondiale è pronto ad affrontare un nuovo fenomeno, mesi dopo quello offerto da Spider-Man: No Way Home. L’uscita al cinema di The Batman, infatti, quasi certamente offrirà ai Box Office mondiali una nuova boccata d’aria utilissima in un periodo storico estremamente difficile come questo.

Quanto incasserà il film di Matt Reeves al botteghino? Beh, è difficile fare previsioni oggi, ciò che è facile prevedere, invece, è che la passione dei fan per un personaggio nel tempo diventato iconico, unitamente alle tante critiche positive (qui la nostra recensione di The Batman), contribuirà ad offrire almeno nei primissimi giorni di programmazione un primo importante riscontro utile ad avere idee maggiormente chiare in merito.

L'attesa è finita: #TheBatman è finalmente AL CINEMA!

Scegli il film con Robert Pattinson nella sala a te più vicina: https://t.co/KjAqm9nGbU! pic.twitter.com/SPpZ5NEchi — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) March 3, 2022

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.