Addio a Piera Degli Esposti, aveva 83 anni

Se n’è andata oggi all’età di 83 anni l’attrice Piera Degli Esposti. L’attrice è morta a Roma presso l’ospedale Santo Spirito dove era ricoverata dal 1 giugno.

Piera Degli Esposti è stata una delle attrici più poliedriche e carismatiche del panorama cinematografico e teatrale italiano, con una carriera contraddistinta da interpretazioni maiuscole trovandosi sempre a suo agio sia nei ruoli intensi e drammatici sia in ruoli brillanti o prettamente comici.

Bolognese classe 1938, Piera Degli Esposti si affacciò al mondo della recitazione inizialmente a teatro per poi approdare, negli anni Sessanta, in televisione dove recitò in alcuni sceneggiati tra cui Il Circolo Pickwick. L’esordio sul grande schermo avvenne nel 1967 nel film Trio di Gianfranco Mingozzi mentre due anni dopo prese parte – in un ruolo secondario – a Medea diretto da Pier Paolo Pasolini con protagonista la soprano Maria Callas.

Una menzione particolare va fatta per il film autobiografico Storia di Piera, film del 1983 diretto da Marco Ferreri e tratto dall’omonimo libro-intervista che l’attrice realizzò insieme a Dacia Maraini.

Tra i registi con cui collaborò in tutta la sua carriera è doveroso ricordare almeno i fratelli Taviani (Sotto il segno dello Scorpione) Marco Bellocchio (L’ora di religione) e Paolo Sorrentino (Il divo, nel ruolo della segretaria di Giulio Andreotti).