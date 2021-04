Warner Bros e DC Films abbandonano i progetti The Trench e New Gods

Warner Bros e DC Films non realizzeranno più The Trench e New Gods, due cinecomics ambientati nel DC Extended Universe da tempo in via sviluppo attivo.

Attraverso un comunicato ufficiale, raccolto per l’occasione dal The Hollywood Reporter, due cinecomics attesi non arriveranno più al cinema. Come già anticipato, si tratta di The Trench, lo spin-off a sfondo horror di Aquaman sceneggiato da James Wan, e New Gods, film da tempo affidato nelle mani della osannata regista Ava DuVernay. Dal comunicato si legge:

“Come parte della nostra lista DC, alcuni titoli di sviluppo legacy tra cui New Gods e The Trench non andranno avanti. Ringraziamo i nostri partner Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran per il loro tempo e la collaborazione durante questo processo e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con loro su altre storie DC. I progetti rimarranno nelle loro abili mani se dovessero andare avanti in futuro “.

Nel particolare su The Trench, l’ultima dichiarazione di James Wan – datata 23 giugno 2019 – forniva un’indicazione positiva sullo sviluppo della sceneggiatura:

“Attualmente stiamo perfezionando lo script, proprio in questo momento stiamo creando la storia e non posso entrare nel dettaglio. Tuttavia posso confermare di volermi concentrare un po’ sull’horror in questo film, sarà una sorta di mostri più che un film di supereroi, anche se farà decisamente parte del mondo di Aquaman.“