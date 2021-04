Anthony Ramos sarà protagonista nel Transformers movie di Steven Caple Jr

La Paramount Pictures ha ingaggiato Anthony Ramos per un ruolo da protagonista in un nuovo film dedicato ai mitici Transformers, per l’esattezza quello affidato al regista Steven Caple Jr.

Annunciato dallo studios lo scorso novembre, il nuovo Transformers sembra aver trovato in Anthony Ramos il suo protagonista. Secondo SuperHeroHype, infatti, l’attore avrà il ruolo di un eroe che nel suo passato ha commesso errori che non riesce a perdonarsi; nel film pare che Optimus Prime debba inoltre avere un ruolo chiave. Riguardo Anthony Ramos, si tratta di un attore con un background da cantante, nel recente passato è apparso in film quali Godzilla II: King of the Monsters e She’s Gotta Have It di Netflix.

La fonte ha anche aggiunto che la Paramount sta tenendo d’occhio anche Kiki Layne e Dominque Fishback per altrettanti ruoli da co-protagonisti. Non resta che attendere nuovi sviluppi in merito.

Il film di Steven Caple Jr, tra l’altro sceneggiato da Joby Harold, è solo uno dei tanti progetti legati al mondo dei Transformers riavviato dalla Paramount Pictures: a tal proposito, va ricordato che nei giorni scorsi il regista Angel Manuel Soto è stato ingaggiato per un secondo live-action, mentre in fase di sviluppo c’è anche un film animato con Josh Cooley (Toy Story 4) impegnato nella regia.