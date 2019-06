Il regista e produttore James Wan è tornato a parlare di The Trench, l’annunciato spin-off del cinecomic Aquaman.

Intervistato da ComicBook, il produttore James Wan ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato di sviluppo del film, svelando quello che sarà il tono principale del film.

Attualmente stiamo perfezionando lo script, proprio in questo momento stiamo creando la storia e non posso entrare nel dettaglio. Tuttavia posso confermare di volermi concentrare un po’ sull’horror in questo film, sarà una sorta di mostri più che un film di supereroi, anche se farà decisamente parte del mondo di Aquaman. James Wan

I Trench sono stati introdotti da James Wan in una delle scene più spettacolari di Aquaman, e tanto è bastato per appassionare i fan, e dare alla Warner un’occasione unica per continuare ad espandere la mitologia legata al personaggio di Aquaman.

Il film al momento presenta come titolo The Trench, con Noah Gardner e Aidan Fitzgerald ingaggiati dalla Warner Bros per scrivere la sceneggiatura. In cabina di produzione tornerà l’Atomic Monster di James Wan e Peter Safran.