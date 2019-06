A causa delle piogge che hanno colpito buona parte del territorio nazionale, i risultati del Box Office Italia sabato sono da considerare in positivo. In testa è tornato nel frattempo Pets 2.

Dopo aver lasciato la prima posizione del botteghino al dramma Arrivederci Professore, il cartoon Pets 2 – Vita da Animali è tornato in prima posizione. L’incasso maturato ieri è stato 239 mila euro, per un totale di 2,69 milioni.

Arrivederci Professore è scivolato al secondo posto, ma con un incasso discreto da 212 mila euro. Dopo tre giorni il nuovo film con Johnny Depp ha raccolto 376 mila euro. In terza posizione spazio per Aladdin, il cui incasso è stato 168 mila euro, per un totale di 14,4 milioni.

Quarto posto per La Bambola Assassina con 112 mila euro, ed un totale di 284 mila euro in quattro giorni, mentre la top five è stata completata ieri da X-Men: Dark Phoenix con 110 mila euro.