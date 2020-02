Woody Harrelson nel primo video dal set di Venom 2

Questa mattina si torna a parlare di Venom 2, ed in particolare della porzione di riprese relative a Woody Harrelson, nel film Cletus Kasady.

Se nella giornata di ieri (qui la foto) Tom Hardy ha svelato il look che il personaggio avrà nel film (quando non sarà Carnage ovviamente), quest’oggi diamo uno sguardo ad un breve video dal set.

E’ ancora presto per dare un’occhiata al look dato dal regista Andy Serkis al celebre villain Carnage, pertanto godiamoci questa fase di produzione in attesa di nuovi aggiornamenti.

Trovate il video in fondo al nostro articolo.

Venom 2

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson.

CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris.

TRAMA: Non Definita

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 2 ottobre 2020.