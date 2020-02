Sophia Lillis alle prese con poteri misteriosi nel trailer di I Am Not Okay With This

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di I Am Not Okay With This, serie tv adattata dalla graphic novel creata da Charles Forsman.

Creata dalla coppia formata da Christy Hall e Jonathan Entwistle, la nuova serie Netflix porta sul piccolo schermo la storia di una teenager alle prese con la scoperta di misteriosi superpoteri insiti in lei. La protagonista è interpretata da Sophia Lillis, stella della prima parte dell’horror IT.

La Lillis nel cast avrà la compagnia di Wyatt Oleff, suo co-protagonista in IT, ma anche di Kathleen Rose Perkins (Episodes), Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water) e Richard Ellis (Should I Do It?).

I Am Not Okay With This avrà una durata di 7 episodi, ognuno della durata di circa trenta minuti. La messa in onda su Netflix è attesa per il 26 febbraio 2020.