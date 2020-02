Carlo Verdone ospite all’UCI Bicocca per presentare Si vive una volta sola

Dopo il successo di pubblico ottenuto lo scorso 10 febbraio, UCI Cinemas torna ad ospitare, in uno dei suoi multisala, Carlo Verdone ed il cast di Si vive una volta sola.

Il nuovo appuntamento è previsto per il 25 febbraio alle ore 21:30 presso UCI Bicocca di Milano. Il regista saluterà il pubblico presente in sala, accompagnato dal cast del film.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse di UCI Bicocca, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it.

Si vive una volta sola

Il film è diretto da Carlo Verdone. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Verdone in collaborazione con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino.

CAST: Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Max Tortora, Sergio Muniz, Mariana Falace.

TRAMA: La commedia racconta la storia del professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone), un chirurgo di grande talento a capo di un formidabile équipe medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora). Un team di professionisti nell’ambito della medicina ma anche della beffa, capace di ideare scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico Amedeo. Ma durante un improbabile viaggio verso i mari del Sud d’Italia, i quattro amici vivranno un’esperienza che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

AL CINEMA: Nelle sale dal 27 febbraio 2020.