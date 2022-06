Le riprese della nuova serie Marvel dal titolo Echo sono attualmente in corso, ma l’attenzione dei fan sembra si stia spostando verso quello che sembrerebbe un amato ritorno.

Divenuto il beniamino dei fan interpretando Kingpin nelle tre stagioni di Daredevil, l’attore Vincent D’onofrio è stato per anni protagonista di una sentita campagna virale atta a salvare lo show dalla cancellazione (#SaveDaredevil). Ciononostante, dopo la clamorosa apparizione dell’attore nello show Hawkeye, sono in molti a chiedersi se il suo Kingpin sarà nuovamente presente nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Ad alimentare le speranze dei fan quest’oggi è stato lo stesso D’onofrio attraverso un tweet che da subito è divenuto virale. Utilizzando il suo enorme seguito su Twitter, infatti, l’attore si è mostrato in palestra pronto a perdere peso e mettere su muscoli. Che il suo Kingpin sia pronto ad entrare in azione? Il primo pensiero va subito alla serie Echo, ma anche – e soprattutto – alla già annunciata nuova stagione di Daredevil, dove una sua presenza ci starebbe come il formaggio sui maccheroni. A tal proposito va ricordato che il finale di stagione di Hawkeye porterebbe a pensare a Kingpin come ad una presenza regolare in Echo, e quindi ancora tra i protagonisti dell’MCU in futuro.

Che sia per semplice amor proprio, per Echo, per Daredevil 4 o altro, vedere Vincent D’onofrio in palestra non poteva non scatenare i fan Marvel, e noi siamo lieti di proporvi qui il tweet in questione.

ECHO

PRODUZIONE: Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin (Blackfeet). I co-produttori esecutivi invece sono Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) e Jennifer Booth. CAST: Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs e Cody Lightning, con Graham Greene e Zahn McClarnon. DISTRIBUZIONE: Su Disney+ nel corso del 2023.

TRAMA: In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti.