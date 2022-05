Charlie Cox tornerà come Daredevil in una serie per Disney+

Ed alla fine i Marvel Studios hanno scelto la strada più ovvia: Charlie Cox sarà ancora una volta Daredevil in una nuova serie in arrivo su Disney+.

Dopo mesi di speculazione, un’apparizione fugace in Spider-Man: No Way Home e l’approdo delle vecchie serie Netflix su Disney+, l’attore Charlie Cox tornerà presto ad interpretare Matt Mardock aka Daredevil, la conferma poco fa attraverso un aggiornamento proveniente da SuperHeroHype.

La serie in questione, al momento non confermata da parte dei Marvel Studios, sarà scritta da Matt Corman e Chris Ord, coinvolti tra l’altro anche come produttori. Cornan e Ord hanno co-creato Cover Affairs, ma anche lavorato a show come The Enemy Within, The Brave e Containment.

La serie originale Daredevil è andata in onda per tre stagioni su Netflix, con Drew Goddard, Steven S. DeKnight, Doug Petrie, Marco Ramirez ed Erik Oleson che si sono alternati nel ruolo di showrunner. Con lo show dedicato all’Uomo Senza Paura, Netflix e Marvel Tv hanno realizzato anche serie dedicate a Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders. Ad oggi non è nota l’intenzione dei Marvel Studios riguardo le suddette serie.

Intanto va ricordato che Daredevil e le altre serie ex-Netflix saranno su Disney+ a partire dal 29 giugno (ecco i dettagli).

Cosa pensate del ritorno di Charlie Cox in una serie dedicata a Daredevil?