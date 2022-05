Addio a Vangelis, sue le musiche di Blade Runner e Momenti di gloria

Se n’è andato all’età di 79 anni il compositore greco Vangelis, famoso per molte colonne sonore tra cui quelle di Blade Runner e Momenti di gloria. L’annuncio della morte è stato dato dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis con un tweet.

Vangelis, stando a quanto affermato dai suoi portavoce, sarebbe morto in un ospedale Francia dove era ricoverato da tempo.

Pseudonimo di Evangelios Odysseas Papathanassiou, Vangelis ha composto alcune tra le colonne sonore più memorabili della storia del cinema, tra cui quella per Blade Runner e quella, diventata un must per lo sport in generale (soprattutto nelle scene a ralenti), di Momenti di gloria che gli valse l’Oscar nel 1982.

Vangelis ha inoltre composto musiche per eventi importanti come i Giochi Olimpici del 2000 a Sydney, i Mondiali del 2002 in Giappone e Corea del Sud e i Giochi Olimpici del 2004 ad Atene.