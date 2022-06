Nonostante la grande attesa per l’esordio di Lightyear – La vera storia di Buzz, a vincere il Box Office Usa nel weekend è stato ancora Jurassic World il Dominio.

Reduce da un esordio importante, ma al di sotto delle aspettative della Universal Pictures, il kolossal Jurassic World il Dominio è riuscito a vincere il botteghino nordamericano per il secondo weekend di fila, ma molto del merito è stato dell’esordio “deludente” di Lightyear – La vera storia di Buzz.

Il kolossal con dinosauri diretto da Colin Trevorrow ha totalizzato un secondo weekend da 58.6 milioni di dollari, facendo tra l’altro registrare un calo rispetto a sette giorni fa del 59%, lo stesso fatto del suo predecessore Jurassic World – Il regno distrutto. Complessivamente Jurassic World il Domionio ha raggiunto nel Box Office Usa una cifra pari a 249.79 milioni, mentre a livello globale l’incasso è balzato a quota 622.1 milioni.

Come anticipato, Lightyear – La vera storia di Buzz non è riuscito a mantenere le alte aspettative degli analisti (70-85 milioni), ed il suo secondo posto è valso solo 51 milioni di dollari. L’esordio nel weekend è stato il più basso del franchise Toy Story, e tra i più bassi di tutti gli altri film Pixar usciti negli ultimi anni. Tra le motivazioni di questa debacle clamorosa non si può non sottolineare il poco apprezzamento del pubblico (5.2 su IMDB), ma anche il punteggio non eccelso ottenuto su CinemaScore (A-). Inoltre c’è da dire che la Pixar nel periodo pandemico ha scelto di distribuire i propri film su Disney+, scelta che ha pertanto creato una sorta di abitudine del pubblico americano ad evitare le sale su certi prodotti.

Top Gun: Maverick ha continuato a performare in maniera eccelsa nonostante il passare delle settimane: nel weekend il film ha incassato altri 44 milioni di dollari in terza posizione, ed il totale è balzato a 466.1 milioni di dollari, il più alto del 2022 nel Box Office Usa. Il cinecomic Doctor Strange nel Multiverso della Follia, infine, ha chiuso il weekend al quarto posto con 4.2 milioni di dollari, ed un totale ora sopra i 400 milioni (405.08 milioni).

