Box Office Usa: Lightyear piazza un’anteprima da 5.2 milioni

L’atteso Lightyear – La vera storia di Buzz ha incassato 5.2 milioni nelle classiche anteprime del giovedì nel Box Office Usa.

Proiettato in circa 4200 sale del nordamerica, lo spin-off del celebre franchise Toy Story è pronto a performare in maniera importante nel suo weekend d’esordio. Secondo le stime del The Hollywood Reporter, infatti, Lightyear potrebbe raccogliere un incasso stimato tra i 70 e gli 85 milioni di dollari, spingendo tra l’altro sul father day che si celebra proprio in questo weekend. Ricordiamo che il film è stato proiettato in anteprima, e solo in alcuni cinema selezionati con tecnologia IMAX, già nella giornata di mercoledì.

Non resta che attendere gli incassi della giornata di venerdì per dare forma ad una previsione più accurata del weekend d’esordio.

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar, che ha co-diretto Alla Ricerca di Dory del 2016. Il film è prodotto da Galyn Susman (il corto Toy Story: Tutto un altro mondo). CAST VOCALE: Nella versione originale del film, insieme al già annunciato Chris Evans che presta la propria voce a Buzz, Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi interpretano un gruppo di ambiziose reclute. Peter Sohn presta la propria voce al robot di compagnia di Buzz, Sox. Il cast di voci include inoltre Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr. USCITA: Al cinema dal 16 giugno 2022. Il 15 giugno nelle sale italiane.

SINOSSI: Ogni eroe ha una storia sulle sue origini. Parti per un’avventura intergalattica con Lightyear, il nuovo film Disney & Pixar. Nella versione italiana del film, Alberto Malanchino presterà la propria voce a Buzz. Appuntamento: Estate 2022.