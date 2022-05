Il video dell’arresto di Ezra Miller finisce in rete

Finito in manette per ben due volte in meno di un mese, l’attore Ezra Miller è tornato nuovamente preda della sua “fama” da cattivo ragazzo ancora questa mattina, ma tranquilli che non si tratta di un nuovo arresto.

Grazie al solito TMZ, infatti, è possibile apprezzare il video integrale relativo al primo dei due arresti avvenuti negli ultimi mesi alle Hawaii. Il video in questione, ripreso dalla body cam della polizia, mostra il celebre attore prima alle prese con un colloquio acceso con le forze dell’ordine, e successivamente in manette. Durante il colloquio acceso con le forze dell’ordine, inoltre, è possibile scorgere Miller intento a riprendere col suo telefonino l’azione militare.

Video a parte, la vita privata di Ezra Miller continua ad essere costellata da avvenimenti a dir poco sconvenienti, e questo non può che gettare ombre su una carriera che lo vede lanciatissimo nel panorama hollywoodiano, tra ruoli di importanza in franchise quali Animali Fantastici e DC Extended Universe (è il Flash del franchise). A tal proposito, nei giorni scorsi è apparso un rumour in rete nel quale si parlava della volontà della Warner Bros (proprietaria dei due franchise sopra citati) di non tener conto “per il momento” di queste problematiche, e di voler andare avanti a prescindere con lui. Si, ma fino a che punto?