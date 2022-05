Il cast in costruzione dello spin-off di The Boys continua a tirare su nomi di attori: tra i nuovi arrivi anche Patrick Schwarzenegger.

Questa sera Deadline ha riferito che Amazon Studios ha portato a bordo del progetto Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Sean Patrick Thomas (The Tragedy of Macbeth) e Marco Pigossi (Invisible City). La celebre fonte rivela che Schwarzenegger avrà nella serie il ruolo di Golden Boy, uno studente promettente alla Goldolkin University, il college dove i giovani vengono addestrati per sfruttare i loro poteri. Pigossi, invece, sarà un supereroe chiamato Polarity, mentre Thomas sarà un membro anziano della suddetta facoltà.

La nuova serie, il cui titolo non è stato ancora rivelato, sarà prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television, in collaborazione con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film. Il nome collegato al ruolo di showrunner, invece, è quello di Craig Rosenberg. Tra i produttori spazio anche per Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg. Le riprese dovrebbero partire entro la fine dell’anno. Nel cast spazio per London Thor, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lizzie Broadway, Maddie Philips, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi.

Dalle ultime informazioni note, lo spin-off di The Boys è attualmente descritta così: “La nuova serie esplorerà il quotidiano di un college frequentato solo da ragazzi con i superpoteri, ognuno pronto a sperimentare i propri limiti, ed in cerca di contratti da supereroi.”