Venom 3: una foto dal set collega il film all’MCU?

Venom 3 è uno dei tre film Marvel della Sony in uscita nel corso del 2024, il terzo incentrato sul più celebre antieroe dell’universo Spider-Man.

Con le riprese attualmente in corso, il buon Tom Hardy ha rilasciato quest’oggi – via Instagram – una nuova foto dal set londinese. L’immagine in questione, a guardarla con attenzione, offre un piccolo collegamento all’MCU. Nella foto Hardy indossa, infatti, gli stessi vestiti che il suo Eddie Brock indossava durante la sequenza post-credits di Spider-Man: No Way Home, segno che Venom 3 potrebbe riprendere immediatamente subito dopo quella sequenza.

Venom 3: il film.

Il film sarà diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli. Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor in ruoli misteriosi. E’ probabile che Stephen Graham, l’attore che in “Venom: La Furia di Carnage” ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan, potrebbe tornare come il simbionte Toxin.

TRAMA PROBABILE: Secondo alcune voci, il ruolo affidato a Chiwetel Ejiofor sarebbe quello di Orwell Taylor, il leader di un gruppo di vigilanti corazzati chiamato The Jury, incaricato di fermare Eddie Brook/Venom. Come parziale conferma dell’introduzione di questo villain nel film viene in aiuto il titolo di lavorazione “Orwell”.

Sony Pictures prevede di rilasciare in sala l’8 novembre 2024.

