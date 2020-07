Venezia 77: I film del programma ufficiale

Questa mattina é stato presentato il programma ufficiale di Venezia 77, la 77ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.



"Una Mostra diversa, sempre col sapere internazionale che non ha rinunciato alla qualità e alla quantità di film in ogni sua sezione.- Con queste parole Roberto Cicutto, Presidente della Biennale di Venezia, ha introdotto la lista dei film presenti al Lido - Questa edizione é un segnale importante di ripresa. Un importante laboratorio per chi verrà dopo di noi."

La Mostra del Cinema si terrà dal 2 al 12 settembre, e come vi abbiamo annunciato a Lacci, regia di Daniele Luchetti é affidata la proiezione d'inaugurazione.

Madrina di questa edizione speciale sarà l'attrice italiana Anna Foglietta.

Venezia 77 sarà caratterizzata da grandi ritorni (Abel Ferrara, Luca Guadagnino, Emma Dante, solo per citarne alcuni) e prime volte in una nuova veste (Jamine Trinca e Pietro Castellitto debuttano alla regia). Donne registe, donne attrici, e protagoniste di opere a loro dedicate come la giovane attivista Greta Thunberg ed Eleonor Marx.



Di seguito la lista dei film in programma

COMPETIZIONE UFFICALE

IN BETWEEN DYING, di Hilal Baydarov

LE SORELLE MACALUSO, di Emma Dante

THE WORLD TO COME, di Mona Fastvold

NUEVO ORDEN, di Michel Franco

AMANTS (LOVERS), di Nicole Garcia

LAILA IN HAIFA, di Amos Gitai

DOROGIE TOVARISCHI (DEAR COMRADES), di Andrei Konchalovsky

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY), di Kiyoshi Kurosawa

KHORSHID (SUN CHILDREN), di Majid Majid

PIECES OF A WOMAN, di Kornél Mundruczó

MISS MARX , di Susanna Nicchiarelli

PADRENOSTRO, di Claudio Noce

NOTTURNO, di Gianfranco Rosi

NEVER GONNA SNOW AGAIN, di Malgorzata Szumowska

THE DISCIPLE, di Chaitanya Tamhane

UND MORGEN DIE GANZE WEL (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD), di Julia Von Heinz

QUO VADIS, AIDA?, di Jasmila Zbanic

NOMADLAND, di Chloé Zhao

FUORI CONCORSO

MANDIBLUES, di Quentin Dupieux

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE), di Ann Hui (Leone d'oro alla carriera)

ASSANDIRA, di Salvatare Mereu

THE DUKE, di Roger Michell

NAK WON EUI BAM (NIGHT IN PARADISE), DI Park Hoon-Jung

MOSQUITO STATE, di Filip Jan Rymsza



Fuori concorso| no fiction

CITY HALL, di Frederick Wiseman

CRAZY, NOT INSANE di Alex Gibney

FINAL ACCOUNT, di Luke Holland

GRETA, di Nathan Grossman

HOPPER/WELLES. ORSON WELLES, con Dennis Hopper, Orson Welles

NARCISO EM FéRIAS, di Renato Terra. e Riccardo Call

PAOLO CONTE, VIA CON ME, di Giorgio Verdelli

SALVATORE-shoemaker of Dreams, di Luca Guadagnino

Sportin' Life, di Abel Ferrara

LA VERITà SU LA DOLCE VITA, di Giuseppe Pedersoli

Eventi Speciali

LACCI, di Daniele Luchetti (inaugurazione)

LASCIAMI ANDARE, di Stefano Mordini (chiusura)

Proiezioni Speciale

30 MONEDAS -episodio1, di Alex De la INglesia

PRINCESS EUROPE, di Camille Lotteau

OMELIA CONTADINA, di Alice Rohrwacher e JR

sezione ORIZZONTI

MILA (APPLES), di Christos Nikou

LA TROISIèME GUERRE, di Giovanni Aloi

MEEL PATTHAR (MILESTONE), di Ivan Ayr

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND), di Ahmad Bahrami

L'HOMME QUI A VENDU SA PEAU (THE MAN WHO SOLD HIS SKIN), di Kaouther Ben Hania

I PREDATORI, di Pietro Castellitto

MAINSTREAM, di Gia Coppola

LAHI, HAYOP (GENUS PAN), di Lav Diaz

ZANKA CONTACT, di Ismaël El Iraki

GUERRA E PACE, di Martina Parenti e Massimo D'Anolfi

LA NUIT DES ROIS, di Philippe Lacôte

THE FURNACE, di Roderick Mackay

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME ), di Shahram Mokri

GAZA MON AMOUR, di Tarzan Nasser e Arab Nasser

SELVA TRÁGICA, di Yulene Olaizola

NOWHERE SPECIAL, di Umberto Pasolini

LISTEN, di Ana Rocha DE Sousa

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME), di Wang Jing

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT), di Adilkhan Yerzhanov



BIENNALE COLLEGE

Elarte de volver, di PEdro Colantes

Fucking with nobody, di Hannaleena Hauru