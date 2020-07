COVID-19: Adam McKay svilupperà The First Shot, serie sulla ricerca del vaccino

The First Shot è il titolo della serie di Adam McKay, basata sull'omonimo libro di Brendan Borrell, giornalista del New York Times.

HBO ha acquisito i diritti del libro che parlerà della ricerca di un vaccino contro il COVID-19, sulle aziende coinvolte nella ricerca a anche sulle sfide in materia di accesso e sicurezza.

La Hyperobject Industries di Adam McKay (Succession) produrrà il progetto insieme a Todd Schulman e Borrell.

McKay ha un accordo di cinque anni con la HBO, firmato lo scorso Ottobre. Il suo primo progetto riguarderà una serie basata sul libro della giornalista investigativa del Miami Herald Julie K. Brown, su Jeffrey Epstein. Tra i suoi progetti, anche l'adattamento seriale di Parasite , il film di Bong Joon ho.