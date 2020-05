Le sale americane riapriranno con Unhinged, thriller con Russell Crowe

La società indipendente Solstice Studios ha scelto di anticipare l'uscita nelle sale americane di Unhinged, thriller con Russell Crowe.

Precedentemente atteso per settembre, il film ora approderà nelle sale Usa il 1° luglio, giorno in cui pare che il governo americano potrebbe dare il via libera per la riapertura dei cinema. La scelta è senz'altro coraggiosa, e questo perchè ad oggi non esiste alcuna conferma riguardo la riapertura.

Solstice, nel confermare tale data, ha rivelato di aver scelto di anticipare l'uscita del film perchè conscia della volontà degli americani di tornare molto presto al cinema.

In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo con le informazioni del film, ed ovviamente del trailer da poco diffuso.

UNHINGED

PRODUZIONE : Il film è diretto da Derrick Borte (American Dreamer). La distribuzione sarà a cusa di Solstice Studios.

: Il film è diretto da Derrick Borte (American Dreamer). La distribuzione sarà a cusa di Solstice Studios. CAST : Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie.

: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie. TRAMA : Rachel (Caren Pistorius) ha fatto tardi a lavoro e discute a un semaforo con un estraneo (Crowe) la cui vita lo ha reso vulnerabile e invisibile. Presto Rachel si ritroverà a essere l’obiettivo, assieme a tutti coloro che ama, di un uomo deciso a lasciare un ultimo segno dandole una serie di lezioni letali. Seguirà un gioco tra gatto e topo che dimostrerà che non si sa mai quanto si possa essere vicini a qualcuno che sta per diventare…squilibrato.

: Rachel (Caren Pistorius) ha fatto tardi a lavoro e discute a un semaforo con un estraneo (Crowe) la cui vita lo ha reso vulnerabile e invisibile. Presto Rachel si ritroverà a essere l’obiettivo, assieme a tutti coloro che ama, di un uomo deciso a lasciare un ultimo segno dandole una serie di lezioni letali. Seguirà un gioco tra gatto e topo che dimostrerà che non si sa mai quanto si possa essere vicini a qualcuno che sta per diventare…squilibrato. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 1° luglio 2020.

IL TRAILER