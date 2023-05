Box Office USA: 48 milioni venerdì per Guardiani della Galassia vol. 3

Guardiani della Galassia vol. 3 si avvia a vincere il Box Office USA nel suo weekend d’esordio con un incasso di poco sotto le previsioni.

Nonostante la spinta del suo pubblico, unitamente alle ottime recensioni da parte della critica, Guardiani della Galassia vol. 3 venerdì ha centrato un incasso “non straordinario” da 48.2 milioni di dollari (anteprime incluse). Le previsioni pre-weekend raccontavano di un esordio da 120/140 milioni, ma ora è evidentemente che lo score entro domenica potrebbe toccare a stento i 120 milioni. A tal proposito, i Marvel Studios sembrerebbero propensi a prevedere una tre giorni d’esordio da circa 110 milioni, in linea con gli incassi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

A livello internazionale, il film di James Gunn ha raggiunto complessivamente quota 71.5 milioni di dollari, che diventano 120 milioni con il venerdì americano. A guidare gli incassi internazionale, la Corea del Sud (7 milioni) e la Cina (6.9 milioni).

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Il film è stato diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. Nelle sale dal 5 maggio 2023. NEL CAST Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji. Al Cinema dal 3 maggio 2023.

LA TRAMA: Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

FONTE: BOXOFFICEPRO