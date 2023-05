Box Office USA: I dati delle anteprime per Guardiani della Galassia vol. 3

Nella giornata di ieri si sono tenute le tanto attese anteprime del giovedì negli USA per Guardiani della Galassia vol. 3.

Secondo i dati offerti da Deadline, il film di James Gunn pare abbia raccolto una cifra stimata di 17.5 milioni di dollari, emulando in breve gli incassi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 milioni nel weekend d’esordio), un film affossato dalla critica e capace di divenire a fine corsa l’incasso totale più basso in assoluto per l’MCU nel Box Office USA (212 milioni).

Contrariamente al sopra citato film dedicato al più piccolo dei supereroi, però, Guardiani della Galassia vol. 3 sta trovando nella critica un degno alleato, pertanto gli analisti sembrano optare per un weekend d’esordio molto vicino ai 140 milioni, con uno spunto importante nei primi giorni (si tratta del classico film frontloaded) e gambe molto più lunghe nel corso della sua permanenza in sala.

A livello internazionale, il terzo film dedicato ai Guardiani della Galassia ha già raccolto 35 milioni di dollari dai 47 mercati in cui è stato proiettato nei giorni scorsi, con buone risposte da Cina e Corea del Sud. Ricordiamo che in Italia, il film ha raccolto 1.3 milioni di euro in due giorni. La stima per il suo primo weekend mondiale sembrerebbe puntare pertanto sui 300 milioni entro domenica sera.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Il film è stato diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. Nelle sale dal 5 maggio 2023. NEL CAST Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji. Al Cinema dal 3 maggio 2023.

LA TRAMA: Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.