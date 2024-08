Until Dawn: le riprese del film sono partite

Il primo ciak di Until Dawn, il film di David F. Sandberg ispirato al celebre videogame, è stato ufficialmente battuto.

Come spesso accade in queste occasioni, il via alla produzione del film è arrivato attraverso i canali social ufficiali. L’immagine rilasciata mostra il classico ciak di scena che offre, tra l’altro, un primo sguardo a quello che dovrebbe essere il logo ufficiale del film.

Con un cast ancora in via di costruzione, l’ultimo nome è quello di Peter Stormare, il film Until Dawn è stato descritto come una reinvenzione del genere horror, e soprattutto come un omaggio ai tanti appassionati del gioco originale.

Il film sarà diretto, come noto dal nostro aggiornamento, da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza. Dauberman sta producendo con la sua Coin Operated con Mia Maniscalco, insieme a Sandberg e Lotta Losten di M’ngata, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Michael Bitar sta supervisionando per lo studio.

Il cast di Until Dawn è al momento formato da Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A’zion, Peter Stormare, Belmont Cameli, Maia Mitchell.

Until Dawn: il gioco.

Pubblicato per la prima volta nel 2015, Until Dawn è un’avventura narrativa horror che segue otto amici riuniti in un remoto rifugio di montagna. Quando un misterioso assassino appare dall’oscurità, il giocatore deve compiere una serie di scelte che causeranno la sopravvivenza o la morte dei vari personaggi. Il gioco è stato creato da Supermassive Games.

